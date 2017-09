Bon match, mauvais résultat, dit Biello

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal Mauro Biello croit que son équipe était à quelques petits détails près de sortir de Foxborough avec une victoire, samedi soir.

«L’exécution a manqué. On a créé assez de chances, on a eu de bonnes occasions, surtout celle de Jackson. Défensivement, on a été solide pas mal tout le match, mais il faut compter des buts. Ça fait deux matchs de suite qu’on ne marque pas», a noté Biello après le match.

Même si le onze montréalais s’éloigne d’une place en séries avec cette troisième défaite consécutive, Mauro Biello refuse de baisser les bras.

«Il faut rentrer à la maison, battre Minnesota et retrouver notre confiance, indique Biello. Le sentiment d’urgence est là, c’est juste un manque d’exécution, on a eu nos chances, mais ce soir ça ne tournait pas en notre faveur.»

Même si les ténors de l’équipe ont été incapables de faire débloquer l’attaque montréalaise, Biello avait de bons mots pour Samuel Piette et Shaun Francis, appelé à la dernière minute en renfort pour remplacer Hassoun Camara en défensive, lui qui s’est blessé à la cheville lors de la période d’échauffement.

