Jackson a eu un élan de frustration

C’est peut-être passé inaperçu, mais la fin de la rencontre a été tumultueuse. Alors que les joueurs s’échangeaient les habituelles poignées de main, Anthony Jackson-Hamel a eu maille à partir avec Kei Kamara.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

L’attaquant de l’Impact a craché en direction de son adversaire et a tenté de s’en prendre à lui, mais il est resté muet sur les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte.

«Il y a beaucoup d’émotion, ça se passe vite. Je n’ai pas grand-chose à dire. Il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas», a-t-il déclaré d’une voix éteinte.

90 fois sur 100

Jackson a sans doute eu la meilleure chance du match pour le Bleu-blanc-noir, venant bien près d’ouvrir le score peu après le début de la seconde demie.

«Il y a des affaires que tu vas faire 100 fois à l’entraînement et tu vas la mettre dedans 90 fois. Ce soir, c’était une des 10 fois où ça n’est pas rentré», a-t-il résumé.

Ça revient donc au manque d’efficacité invoqué par Mauro Biello dans son point de presse d’après-match.

«Nous devons être plus efficaces dans les moments critiques, a insisté Evan Bush. Par moments, il y a un manque d’urgence, mais je ne crois pas que c’est ce qui a causé cette défaite.»

Meilleur sort

Tant Bush que Patrice Bernier ont soutenu que l’équipe méritait un meilleur sort.

«Je crois qu’on a en fait assez pour repartir d’ici avec un point, sinon trois, a dit le gardien. C’est comme la semaine dernière où je crois qu’on aurait probablement dû l’emporter.»

«On commence le match et on a une grosse occasion après 30 secondes, a enchaîné le capitaine. On sent qu’on aurait dû s’en tirer avec au moins un point. En deuxième demie, on a accéléré le tempo et on les a mis dans les cordes. »