Une soirée «Big Sexy» au Minnesota!

Les Twins de Minnesota, à l’évidence, sont bien heureux de compter sur les services du vétéran lanceur Bartolo Colon.

C’est pourquoi leur match de vendredi prochain, contre les Blue Jays, servira d’hommage au rondelet artilleur de 44 ans, dernier joueur actif à avoir porté les couleurs des Expos de Montréal.

Les partisans des Twins qui achèteront des billets pour la «Big Sexy night» auront droit à un t-shirt à la gloire du lanceur dominicain.

«Big Sexy» est un surnom qui a été attribué au populaire et souriant lanceur au cours des dernières années.

Bartolo Colon a amorcé la saison avec les Braves d’Atlanta avant d’être libéré en raison de performances en demi-teinte. Il s’est depuis joint aux Twins, où il semble avoir retrouvé son aplomb.

You are cordially invited to an evening with Big Sexy! https://t.co/2KS4ruHUGw pic.twitter.com/xi0HL8GKU9