Une belle opportunité pour Gabriel Dumont

L’année 2017 de Gabriel Dumont est jusqu’à présent assez mouvementée.

Rappelé par le Lightning de Tampa Bay en janvier, il a disputé 39 parties avec l’équipe qui a finalement manqué les séries par un seul point. Un passage remarqué qui lui fait décrocher un contrat de deux saisons, dont une à un volet. Une belle récompense.

«J’ai été chanceux qu’il y ait des joueurs de blessés à Tampa. Je suis arrivé là et l’entraîneur m’a fait confiance tout de suite en partant et ça m’a aidé beaucoup», a-t-il dit lors d'un entretien avec TVA.

Ajoutons à ça un long parcours en séries de la Ligue américaine de hockey avec le Crunch de Syracuse. L’équipe s’est inclinée en finale, mais il se rappellera longtemps de cette expérience.

«Ça m’a rappelé beaucoup le temps que j’avais gagné avec les Voltigeurs de Drummondville dans le junior. C’est la même confrérie qui se produit.»

Dumont doit maintenant livrer la marchandise. Il est déterminé à montrer qu’il est en mesure de reproduire ses performances de la saison.

«Ils savent à quoi s’attendre et je pense que je vais aller là sans la pression d’être obligé de les impressionner.»

Avec le retour de plusieurs joueurs blessés, le natif de Dégelis sait qu’il y a congestion dans le top 9 du Lightning. Selon lui, sa niche se retrouve sur le quatrième trio.

«Ils auront besoin d'énergie, de présence physique, des choses comme ça, des gars qui jouent contre le meilleur trio adverse.»

Il est encore très content de l’opportunité que lui a donnée le directeur général Steve Yzerman.

«C’est tellement facile de rappeler un choix de premier tour ou on gros nom parce que c’est comme ça que ça se passe. Avec le Lightning, si tu performes on va t’essayer et on va voir ce qui va arriver.»

