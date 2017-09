«Rien n’est impossible» - Laurent Ciman

L’Impact jouera huit matchs cruciaux afin de faire sa place en éliminatoires et ça commence samedi soir contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Le match sera d’ailleurs présenté en direct à TVA Sports.

Le club montréalais s’est entraîné une dernière fois avant de partir pour Boston, vendredi. Ils sont bien conscients de la tâche qui se dresse devant eux.

«Malheureusement, on est retombés dans cette zone rouge où on doit faire des résultats si on veut faire partie des éliminatoires, a expliqué le défenseur Laurent Ciman, après la séance. On en est conscients, on sait que ça va être un match compliqué. Le reste des matchs qu'on va jouer seront compliqués, mais rien n'est impossible.»

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo ci-dessus.