Remparts: De jeunes joueurs qui impressionnent

Privés de plusieurs vétérans, les Remparts ont tout de même soutiré une victoire in extremis de 3-2, en prolongation, aux Olympiques de Gatineau, vendredi soir, au centre Robert-Guertin, pour niveler leur fiche depuis le début du calendrier préparatoire.

Question de donner plus de temps de glace aux plus jeunes avant que la saison officielle se mette en branle, Philippe Boucher avait décidé de faire passer un tour aux Benjamin Gagné, Olivier Garneau et Jesse Sutton pour cette saucette en Outaouais, en plus du défenseur Gabriel Villeneuve.

Mais c’est un joueur de troisième année, Derek Gentile, qui a donné la victoire aux siens à 3 : 13 de la période de prolongation. Les Diables rouges accueilleront les Saguenéens de Chicoutimi, samedi soir, au complexe sportif de L’Ancienne-Lorette, dans leur avant-dernière rencontre hors-concours.

En l’absence du titulaire Dereck Baribeau, parti au camp des recrues du Wild du Minnesota, Boucher avait confié la cage québécoise à Oliver Troop, qui a répondu brillamment en repoussant 26 des 28 tirs auxquels il a fait face. Le géant de 17 ans a reçu des fleurs de son entraîneur après le match.

«Il ne faut pas s’emballer trop vite et il faut rappeler qu’il jouait au niveau scolaire dans les Maritimes, un niveau plus faible que le midget espoirs. Mais il a été testé et il a été solide. Il a eu une malchance sur un but, probablement à cause d’une erreur d’interprétation de règlement, mais c’est le fun de voir comment il a fait ça», a souligné Boucher en entrevue téléphonique.

Olivier Mathieu et Matthew Boucher ont inscrit les autres buts des Remparts, alors que la réplique est venue d’Anthony Gagnon et d’Anthony Beauchamp chez les Olympiques.

Dajcar fait bonne impression

Boucher a enfin pu voir de quel bois se chauffait son acquisition européenne de l’été. Remis de sa blessure au poignet, Tomas Dajcar participait à un premier match dans la LHJMQ et le grand patron des Remparts a été impressionné par ce qu’il a vu.

«Lui et [Andrew] Picco ont formé un très bon duo. Il faut aussi être patient, mais il a un bon gabarit et il a 17 ans. C’est difficile de ne pas s’empêcher de le projeter dans l’avenir quand tu le vois jouer un bon premier match comme ça», a avoué le pilote québécois, qui réintégrera les vétérans ayant raté le rendez-vous de vendredi pour la visite des Saguenéens, à l’exception de Garneau, opéré au poignet en fin de saison dernière.