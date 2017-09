Pas question pour Sergachev de revenir dans le junior

Mikhail Sergachev n’entend pas faire acte de présence au camp d’entraînement du Lightning de Tampa Bay.

Celui qui était, il n’y a pas si longtemps, le meilleur espoir des Canadiens a éliminé de ses plans un retour à Windsor.

«Je crois que je me situe à un niveau qui me permet d’obtenir un poste [dans la LNH]. Pour moi, revenir dans le circuit junior n’est pas une option,» a-t-il laissé savoir aux journalistes à Tampa.

Mikhail Sergachev: "I think I'm at the level that I can make the team.. For me, going back to junior is not an option."#tblightning pic.twitter.com/XZIQ3rsgre