Nicholas Castellanos brille face aux Blue Jays

Nicholas Castellanos a frappé un grand chelem pour procurer une victoire de 5-4 aux Tigers de Detroit face aux Blue Jays de Toronto, vendredi soir, au Rogers Centre.

Castellanos a étiré les bras pour une 21e fois cette saison, lors de la troisième manche.

Ian Kinsler a lui aussi envoyé une balle dans les gradins, dans la victoire. Le joueur de deuxième but a terminé sa soirée de travail avec une récolte de deux coups sûrs, en plus d’avoir croisé le marbre deux fois. Il a toutefois été retiré sur des prises à une occasion.

Au total, les joueurs des Tigers ont placé la balle en lieu sûr sept fois.

La puissance des Jays

Richard Urena et José Bautista ont redonné espoir aux favoris de la foule, en frappant chacun des circuits en solo, lors de leur huitième tour au bâton.

Il s’agit d’un premier coup de canon dans les ligues majeures pour Urena.

Le voltigeur de gauche Steve Pearce a dû quitter la rencontre en raison de douleur au bas du dos. C’est Teoscar Hernandez qui a pris sa place en défensive.

Ce dernier a frappé un coup sûr, produisant du même coup un point.

Marcus Stroman (11-7) était de retour au jeu, après avoir quitté le dernier match auquel il a participé dès la deuxième manche. Il avait été atteint par la balle sur le coude droit, à la suite d’une puissante frappe du joueur des Orioles de Baltimore Mark Trumbo.

Il a accordé six coups sûrs et quatre points en six manches complètes de travail.

La victoire est allée au dossier de Buck Farmer (4-2). Il a concédé seulement cinq coups sûrs et deux points en cinq manches sur la butte.

Shane Greene a fermé les livres en neuvième manche pour enregistrer son septième sauvetage de la saison.