Michael A. Taylor propulse les Nationals vers la victoire

Michael A. Taylor a produit cinq points, dont quatre avec un grand chelem à l’intérieur du terrain, pour mener les Nationals vers un gain de 11-10 aux dépens des Phillies de Philadelphie vendredi soir, à Washington.

Il s’agissait d’un 15e circuit cette saison pour Taylor qui a également produit le point de la victoire en huitième manche, avec un triple.

Trea Turner s’est lui aussi illustré du côté des Nationals en claquant un circuit de deux points et en frappant un ballon-sacrifice.

Du côté des Phillies, Rhys Hoskins, Nick Williams et Maikel Franco ont chacun produit trois points.

L’artilleur Max Scherzer (14-5) a aidé sa formation à enregistrer une quatrième victoire consécutive. Le partant des Nationals a accordé quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches au monticule, en plus de retirer sept frappeurs sur des prises.

Sean Doolittle a signé son 20e sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Jake Thompson (1-2), qui a accordé sept points dont cinq mérités en cinq manches de travail.