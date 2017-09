Laurent Duvernay-Tardif : «On ne peut demander mieux!»

Aux yeux de bon nombre d’observateurs, les Chiefs de Kansas City s’en allaient à l’abattoir dans le château fort des Patriots, où ces derniers sont pratiquement invincibles depuis des années.

C’était sans compter sur la détermination d’un groupe qui tenait à manifester son sérieux dès le début de la saison avec une victoire de 42-27.

Plus tôt cette semaine, le garde Laurent Duvernay-Tardif mentionnait au Journal de Québec qu’il était plutôt rare d’avoir l’opportunité de s’affirmer haut et fort aux yeux de la NFL dans un tel match baromètre, sous les projecteurs. Il ajoutait sans équivoque : «On s’en va là pour gagner».

Mission accomplie pour les Chiefs et tant pis pour les analystes qui n’y croyaient pas!

«On ne peut demander mieux, a indiqué le Québécois. On savait que ce serait un gros défi, mais comme j’avais dit, tout le monde dans ce vestiaire était confiant. On croyait en nos moyens offensivement et défensivement.»

«L’une des preuves de ça, c’est qu’après notre départ difficile, ça aurait été facile de s’écrouler, mais tout le monde a fait confiance au plan de match pour finir en force comme on a rarement fini. D’être capable de courir comme ça avec la balle en fin de partie, c’est quelque chose d’extrêmement jouissif!», a souri le numéro 76 devant son casier du petit vestiaire des visiteurs, dans les catacombes du Gillette Stadium, après le triomphe.

Un retour en force

En mentionnant qu’il aurait été facile pour l’équipe de s’écrouler, Duvernay-Tardif ne croyait pas si bien dire. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont pris une avance de 17-7 au deuxième quart et tout semblait leur sourire jusqu’à ce que les Chiefs ouvrent les valves.

Depuis 2001 à Foxborough, en incluant les matchs de séries, les Patriots montraient un implacable dossier de 102-1 lorsqu’ils détenaient une avance de 10 points ou plus.

Les Chiefs ont comblé ce retard pour devenir la première équipe de la conférence américaine depuis 2006 à vaincre les Patriots dans leur impénétrable domicile lorsque Tom Brady dispute le match en entier. Voilà qui rehaussera de manière prodigieuse la cote d’amour pour les Chiefs et plusieurs les identifieront désormais parmi les plus sérieux prétendants aux grands honneurs dans leur conférence.

En dépit de l’exploit, Duvernay-Tardif refusait de voir trop loin dans le temps.

«On est quand même juste à la semaine 1, donc on va rester calme!», a-t-il rappelé.

«La première étape sera de se reposer de ce match, de regarder le film et d’apprendre de nos erreurs, parce qu’il y en a eues. On ne peut pas projeter la fin quand on vient tout juste de commencer. Il y a deux équipes sur 32 qui ont joué ce (jeudi) soir, donc c’est dur de penser déjà à la possibilité d’aller jusqu’au bout.»

Jeux explosifs

N’empêche, les Chiefs ont étonné par leur capacité à réaliser de gros jeux, notamment avec deux passes de touchés d’Alex Smith sur au moins 75 verges, une première dans un match pour les Chiefs depuis les moments glorieux de Len Dawson, en 1968.

Il est par ailleurs à noter que les 42 points marqués se sont avéré le plus haut total inscrit face aux Patriots de l’ère Bill Belichick (307 matchs incluant les séries), tout comme les 537 verges accumulées.

«C’était l’un des points d’emphase durant le camp d’entraînement et on a vu que ça a porté fruit. On a été capable de réussir deux touchés de plus de 75 verges et c’est incroyable comme feeling ça aussi. Pour nous, c’est moins exigeant physiquement et ça change le momentum assez vite. Je pense que ça devient décourageant pour une défensive», s’est exprimé Duvernay-Tardif.

Hunt, la nouvelle coqueluche

En plus des quatre passes de touchés d’Alex Smith, c’est le porteur recrue Kareem Hunt qui a volé la vedette avec un record pour un premier match en carrière (246 verges de la ligne de mêlée), en plus de trois touchés.

«Je n’avais aucune idée à quoi m’attendre et je ne réalise toujours pas ce qui vient de se produire. J’étais en état de choc après le match sur le terrain.

«Je me suis préparé tout au long du camp pour vivre un tel moment et je ne pourrais pas être plus heureux d’avoir été en mesure de racheter mon erreur de début de match», a commenté Hunt, qui avait échappé le ballon dans sa zone au premier quart.

La défensive a aussi contribué à la victoire, notamment en freinant les Patriots sur deux situations cruciales de quatrième essai et une verge à franchir.

«Cette victoire démontre bien où nous en sommes, mais elle démontre aussi ce qu’il nous reste à travailler», a résumé Justin Houston, prudent.

Pas de sentiment d’urgence

Du côté des Patriots, la stupéfaction se lisait sur les visages, à commencer par le quart-arrière Tom Brady, qui a déploré l’attitude complaisante de l’équipe.

«Je pense qu’il faut qu’il y ait un sentiment d’urgence sur le terrain. L’attitude de gagnant et d’équipe championne, il faut qu’on l’adopte à tous les jours. Nous nous sommes faits malmener sur notre propre terrain. C’est un sentiment terrible. Il faudra creuser beaucoup plus creux que nous ne l’avons fait ce (jeudi) soir», a-t-il déploré.

Mis au parfum de l’évaluation de son quart-arrière étoile, Bill Belichick n’était pas d’humeur à s’élancer dans une longue tirade.

«Peu importe ce qu’il a dit, allez-y donc avec ça», a maugréé l’entraîneur-chef.