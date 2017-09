Kei Kamara, la bête noire de l’Impact

Au fil des années, l’Impact est tombé sur quelques joueurs qui lui ont causé des ennuis, mais rares sont ceux qui ont été aussi gênants que Kei Kamara depuis les séries éliminatoires de 2015.

En carrière, le grand attaquant de la Sierra Leone a récolté sept buts et une passe en 12 matchs contre le Bleu-blanc-noir. Mais c’est depuis mai 2016 qu’il fait réellement mal à l’Impact avec six buts et une passe en seulement quatre matchs.

À cela, il faut ajouter un doublé lors du match retour de la demi-finale de l’Association Est, en 2015, qui a permis au Crew de Columbus d’éliminer l’Impact, en route vers une participation à la finale de la Coupe MLS.

«C’est dur à dire pourquoi il est si bon contre nous, a admis Evan Bush. Peut-être qu’initialement, il s’est un peu enthousiasmé à l’idée d’affronter Didier Drogba.»

Dur de défendre

Du haut de ses 6 pi 3 po, Kamara, qui a réalisé un tour du chapeau la semaine dernière, n’est pas facile à déloger, d’autant plus qu’il est un formidable athlète, comme en témoigne Bush.

«C’est assez étrange, un gars comme lui ou encore [C.J.] Sapong. C’est difficile de s’entraîner pour se défendre contre eux parce qu’ils peuvent sauter tellement haut», explique le gardien.

«Ils sont capables d’atteindre un ballon qui typiquement passerait au-dessus de la tête d’un joueur.»

Sa taille et ses qualités athlétiques lui permettent de réaliser des exploits, estime Bush.

«Il y a quelques semaines, contre Philadelphie, son pied était au-dessus du gardien qui, lui, était en pleine extension. Le pied de Kamara était plus haut que la main du gardien !»

Utiliser Jackson

Alors, comment faire pour freiner Kamara ? Bush y est allé d’une boutade. «Il faut mesurer 6 pi 6 po et savoir sauter.»

Ce n’est heureusement pas la seule méthode, confirme l’entraîneur adjoint Jason Di Tullio puisque Anthony Jackson-Hamel a été mis à profit à l’entraînement.

«Il a beaucoup de similarités avec Jackson. Mais pour nous, c’est surtout le collectif. Il faut reconnaître où il est, sauter avec lui et avoir la couverture autour de lui. Il faut exécuter quand il y a des centres près de la boîte.»