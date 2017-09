Jesen Therrien ne jouera plus cette saison

Le lanceur des Phillies de Philadelphie Jesen Therrien a subi une blessure au coude et sa saison serait terminée.

C’est ce qu’a révélé le MLB.com, vendredi.

Le Québécois serait touché au ligament collatéral ulnaire.

Après avoir été dominant aux niveaux AA et AAA, l’athlète de 24 ans a eu la chance de se faire valoir dans les ligues majeures cet été. En 15 présences au monticule avec les Phillies, il a présenté un dossier de 0-0 et une moyenne de points mérités de 8,35. En 18 manches et un tiers, il a permis 17 points et 24 coups sûrs, retirant 10 rivaux sur des prises.