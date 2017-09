Félix Auger-Aliassime en finale à Séville

À 17 ans seulement, Félix Auger-Aliassime aura la possibilité de ravir un deuxième titre en carrière dans un tournoi Challenger, samedi, à Séville, en Espagne.

Le talentueux joueur de L’Ancienne-Lorette a vaincu non sans peine le Serbe Filip Krajinovic en demi-finale de ce tournoi disputé sur terre battue par la marque de 3-6, 7-6 (4) et 6-3, vendredi, pour avancer au tour ultime. Classé 126e au monde, Krajinovic était le cinquième favori de cette huitaine.

Il s’agira d’une deuxième finale pour le joyau du tennis canadien dans un rendez-vous de cette envergure, cette saison. En juin, il était devenu, à Lyon, le septième plus jeune joueur de l’histoire (16 ans et 10 mois) à remporter un Challenger, adhérant à un groupe sélect comprenant notamment les Michael Chang, Richard Gasquet, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Résilience

Si le Québécois n’avait eu aucune difficulté la veille à accéder au carré d’as, ce fut une autre toute histoire cette fois. Auger-Aliassime, qui est assuré de fracasser le top 200 pour la première fois de sa carrière, lundi, grâce à ce parcours jusqu’ici sans faille, a dû faire preuve de caractère tout au long du duel qui a duré plus de deux heures.

Après avoir perdu la manche initiale, Auger-Aliassime s’est de nouveau retrouvé vulnérable quand il tirait de l’arrière 3-4, puis 4-5. Efficace au service comme en témoignent ses 14 as enregistrés durant la rencontre, le jeune homme a comblé l’écart avant de s’imposer au bris d’égalité. Il a ensuite été capable de conserver le même rythme pour s’imposer, brisant son adversaire pour faire 5-3 en troisième manche. C’était dans le sac.

Auger-Aliassime a sauvé quatre importantes balles de bris et a remporté 76 % de ses premières balles de service. Son rival a aussi évité quatre bris.

Gain au classement

Cette présence en finale devrait lui garantir une place parmi les 190 meilleures raquettes mondiales, un bond considérable pour celui qui pointe actuellement au 226e rang sur l’échiquier de l’ATP.

Auger-Aliassime croisera maintenant le fer avec l’Espagnol Inigo Cervantes, tombeur du Français Corentin Moutet dans l’autre demi-finale. Cervantes, un vétéran de 27 ans, se classe 246e au monde, ce qui ouvre la porte toute grande au jeune Québécois afin qu’il écrive un autre chapitre glorieux de sa carrière qui vient à peine de prendre son envol.

À Séville Félix Auger-Aliassime, 226e mondial, bat le Serbe de 25 ans Filip Krajinovic, 126e à l’ATP, 3-6, 7-6 (4) et 6-3 et passe en finale — Paul Rivard (@PaulRivardTVA) 8 septembre 2017

Samedi en finale, à Séville, Félix Auger-Aliassime sera opposé au vétéran espagnol de 27 ans, Inigo Cervantes, 247e mondial — Paul Rivard (@PaulRivardTVA) 8 septembre 2017