Claude Giroux veut se racheter

La production de Claude Giroux n'a jamais cessé de chuter depuis 2013, mais le capitaine des Flyers de Philadelphie a bien l'intention de renverser la tendance cette saison.

«Bien sûr que ça me dérange, a-t-il dit au Courrier-Post jeudi, lorsque questionné sur sa baisse de production.

«Ce n'est pas le joueur que je veux être. Je vais tout mettre cela derrière moi et regarder de l'avant.»

En 2013-2014, Giroux avait amassé 86 points. Lors des trois campagnes suivantes, il a récolté 73, 67 et 58 points.

L'attaquant de 29 ans, qui a gagné six livres de muscles cet été, a indiqué que l'hernie sportive qu'il avait subie l'an dernier l'avait ennuyé pendant toute la saison.

«Cette année, j'ai pu me concentrer à devenir plus rapide, plus fort et plus vif. Il ne reste plus qu'à espérer que ce sera payant», a-t-il dit.

Le directeur général Ron Hextall n'a quant à lui aucun doute au sujet de son capitaine.

«Il sait qu'il est un meilleur joueur. Nous savons qu'il est un meilleur joueur. Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il rebondira.»