Bonne soirée de travail pour José Urena

José Urena a connu un excellent match sur la butte pour mener les Marlins de Miami vers un gain de 7-1 face aux Braves, vendredi soir, à Atlanta.

Urena (13-6) a accordé seulement trois coups sûrs et un point, en six manches et un tiers de travail. Il a également retiré cinq frappeurs sur des prises.

Dans la victoire, Derek Dietrich a frappé son 10e coup de circuit de la saison.

Miguel Rojas a pour sa part placé la balle en lieu sûr deux fois, en plus de produire autant de points.

Les Braves ont amassé seulement cinq coups sûrs, dans la défaite.

Le revers est allé au dossier de Mike Foltynewicz (10-12). Il a concédé six coups sûrs et trois points en six manches au monticule.