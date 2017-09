Sloane Stephens dispose de Venus Williams et passe à la finale des Internationaux des États-Unis

Sloane Stephens a eu raison de l’éminente Venus Williams 6-1, 0-6, 7-5 dans l’un des deux duels fratricides américains des demi-finales des Internationaux de tennis des États-Unis, jeudi, si bien que la Floridienne de 24 ans prendra part à la première finale du grand chelem de sa carrière.

Stephens, tombeuse en Williams (no 9) d’une double vainqueuse de l’U.S. Open et d’une double finaliste du grand chelem en 2017 à 37 ans, notamment, attendra l’une ou l’autre de ses compatriotes Madison Keys (no 15) et CoCo Vandeweghe en finale.

Le triomphe de Stephens, signé en 2h07, lui sert de rédemption et d'une récompense au-delà des attentes pour jeter un baume sur une douzaine de mois compliquée.

Absente des terrains de tennis pendant près d'un an en raison d'une blessure à un pied, elle est revenue au jeu lors du tournoi de Wimbledon en juillet dernier, mais s'est inclinée devant Alison Riske dès le premier tour.

Elle a ensuite participé au tournoi de Washington, où elle a encore une fois perdu au tour initial, contre Simona Halep.

C'est à la Coupe Rogers à Toronto que tout a commencé pour Stephens, où a amorcé le tournoi en tant que 934e joueuse mondiale, mais sa présence en demi-finale lui a permis de remonter au 151e rang.

Puis ensuite, à Cincinnati, elle s'est encore une fois rendue dans le carré d'as, ce qui l'a fait grimper au 84e échelon de la WTA.

Finalement, si jamais Stephens gagne les Internationaux des États-Unis, elle percera le top 20 mondial.

Keys et Vandeweghe allaient en découdre en soirée après le duel Stephens-Williams.