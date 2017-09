Se relever contre sa bête noire

Les Alouettes tenteront de sortir du trou dans lequel ils se sont placés au cours des dernières semaines, vendredi soir, alors qu’ils livreront bataille aux Lions de la Colombie-Britannique.

À première vue, on parle d’une mission ardue, voire impossible. Tout d’abord, l’équipe montréalaise a subi des revers dans cinq de ses six derniers matchs et dans sept de ses neuf derniers.

Puis, à Vancouver, ça n’a jamais été une sinécure pour les Alouettes, même durant les meilleures années de l’équipe. Ils ont une fiche à vie de 9-27-1 au BC Place et leur dernière victoire remonte à 2015. On se souvient qu’au retour de l’équipe à l’aéroport Montréal-Trudeau, Jim Popp avait congédié son entraîneur-chef Tom Higgins.

Cette année, avec la présence de Jacques Chapdelaine comme entraîneur-chef, les Alouettes tenteront de se relancer à un endroit où ils ont livré plusieurs mauvaises prestations au fil des années.

« J’ai déjà eu du succès à Vancouver, a souligné Chapdelaine au sujet des insuccès des Moineaux au BC Place. Notre quart Darian Durant a déjà connu de bons matchs, tout comme notre receveur Ernest Jackson.

« Par contre, les victoires sur la route ne sont jamais faciles à obtenir. Il faudra être en mesure de composer avec les éléments afin de jouer du bon football. »

Pour revenir à Durant, il a seulement remporté neuf victoires lors de ses 21 départs contre les Lions en carrière avec 24 touchés contre 20 interceptions. Au cours des dernières rencontres, il a été capable du meilleur comme du pire.

Chapdelaine doit souhaiter que son pivot de 35 ans rebondisse afin d’éviter d’envoyer Drew Willy dans la mêlée, comme ce fut le cas contre Ottawa. Si cette situation se reproduisait, on reviendrait à nouveau à la case départ à cette position.

« Darian s’en met beaucoup sur les épaules et il tente d’enlever la pression de tout le monde afin de la prendre, a souligné Luc Brodeur-Jourdain. Il n’a pas besoin de faire cela, car il nous a fait souvent bien paraître. »

Pas d’abandon

Même s’ils sont dans une très mauvaise posture en prévision d’une qualification pour les éliminatoires, les joueurs des Alouettes sont loin d’avoir lancé la serviette sur cette saison 2017.

« Il ne faut pas oublier que la dernière coupe Grey s’est gagnée dans l’Est et que le dossier des équipes en saison régulière n’est pas représentatif de ce qui pourrait se passer lors des éliminatoires, a souligné Brodeur-Jourdain. Je l’ai vécu à quelques reprises lors de mes premières saisons dans la LCF.

« C’est important de bien terminer cette saison afin de bâtir notre momentum pour l’autre saison. À l’heure actuelle, ce qui nous manque, ce sont des touchés. »

Le vétéran croit que le décalage horaire peut être un des facteurs pour lesquels les formations de l’Est en arrachent à Vancouver.

« Quand on embarque sur le terrain, il est 22 h, minuit à la demie et deux heures du matin à la fin de la rencontre. Ton corps n’est pas habitué à cela, a précisé le centre. Par contre, ce n’est pas un prétexte pour perdre.

« On devra éviter de tirer de l’arrière rapidement dans le match. On devra faire de bonnes courses tout en ayant une attaque diversifiée. »