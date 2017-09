Rivaux coriaces et coéquipiers appréciés

À sa quatrième saison dans la NFL, Laurent Duvernay-Tardif est à même d’affirmer qu’il a côtoyé des coéquipiers extraordinaires, mais aussi des adversaires face auxquels les dimanches ne sont pas toujours faciles ! Le garde à droite partant des Chiefs s’est prononcé sur ses coups de cœur et coups de gueule.

La vie dans la NFL, c’est aussi la camaraderie dans un vestiaire. Les Chiefs misent sur quelques piliers, dont certains sont la fondation de l’équipe depuis plusieurs années, tandis que d’autres prennent déjà une place importante malgré leur arrivée récente.

Alex Smith – Quart-arrière

« C’est un gars vraiment cérébral, passionné de sports en général. Il doit être stressé des fois, mais il ne le laisse jamais paraître. Il est hyper rationnel dans ses décisions et du monde de même, ça me parle. Il n’est pas extraverti, mais quand il parle, tout le monde écoute et c’est pertinent. C’est le genre de leader pour qui j’ai beaucoup de respect. On est rendus à un point où sur tel type de front, tel type de cadence m’aiderait, il s’adapte. Malgré les millions de facteurs auxquels il doit réfléchir, il va penser à tout et s’adapter s’il sait que j’ai un bloc difficile. C’est toujours très apprécié. »

Travis Kelce – Ailier rapproché

« Il habite juste au-dessus de chez moi ! Trav, c’est Trav ! Peu importe qui va lui parler, il va prendre le temps. Malgré toute sa célébrité, je ne l’ai jamais vu ignorer quelqu’un. J’ai des amis qui sont venus ici et après un match, au bout de deux minutes ils étaient les meilleurs chums du monde avec Travis. C’est juste facile avec lui. Il est un bon humain, même si son extravagance et ses émotions peuvent lui jouer des tours. Pour les rares fois où son intensité va trop loin, ça vaut largement le coup pour toutes les fois où son énergie nous a fait gagner des matchs. »

Même si son jeu sort de l’ombre et qu’il est de plus en plus reconnu parmi les meilleurs de sa profession, Laurent Duvernay-Tardif a parfois eu maille à partir avec quelques-uns des gros noms qui meublent les lignes défensives adverses un peu partout dans la NFL. En voici un aperçu ci-dessous, pas forcément dans l’ordre.

Les cinq plus durs rivaux qu’il a affrontés

Aaron Donald – Plaqueur des Rams de Los Angeles

« Chaque garde a un genre de joueur qu’il aime affronter parce que ses forces cadrent bien avec les faiblesses de l’autre. C’est pourquoi les joueurs difficiles à affronter ne sont pas les mêmes pour tous... sauf peut-être Aaron Donald ! Il a tous les atouts. »

Michael Bennett – Ailier défensif des Seahawks de Seattle

« Il est rapide, très athlétique et a beaucoup de liberté dans ce qu’il peut faire. Les Seahawks aiment le déployer partout sur la ligne. »

Gerald McCoy – Plaqueur des Buccaneers de Tampa Bay

« Avec McCoy, c’est pas mal la même chose que Bennett. C’est un joueur complet, rapide et puissant. »

JJ Watt – Ailier défensif des Texans de Houston

« Pas sûr qu’il a vraiment besoin de présentation... »

Mike Daniels – Plaqueur des Packers de Green Bay

« Mike Daniels, c’était mon troisième match en carrière et j’aimerais bien le rejouer pour mettre des trucs au clair ! »