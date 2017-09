Retour «prometteur» de Coutinho à l'entraînement

Le meneur de jeu vedette de Liverpool Philippe Coutinho, qui avait vu sa demande de transfert vers le FC Barcelone refusée fin août, a un retour "prometteur" à l'entraînement jeudi, a annoncé son entraîneur Jürgen Klopp.

«Il va devoir en faire un peu plus que les autres garçons. Mais il s'est présenté de très bonne humeur et cela est prometteur», s'est réjoui Klopp sur le site internet du club

L'international brésilien, qui avait réclamé un départ dans les derniers jours du mercato fin août, n'a pas encore joué cette saison avec Liverpool, en raison d'une blessure au dos, selon le club.

«Tout est bon. Rien d'autre à dire, en fait. Il est de retour et nous avons eu une bonne conversation», a commenté Klopp.

Le technicien allemand n'a toutefois pas été clair sur son intention de le faire jouer dès samedi contre Manchester City, lors de la 4e journée de Premier League.

«Il a été avec son équipe nationale et s'est entraîné normalement. (...) Nous l'avons vu ce matin et comme il a été très bon, nous nous sommes dit: "OK, peut-être qu'on va le faire jouer tout de suite." Mais cela n'aurait aucun sens», a dit Klopp. Malgré sa blessure officielle en club, le joueur a pris part aux deux matches de qualification pour le Mondial-2018 du Brésil, entrant en jeu contre l'Équateur et la Colombie.

«Il faut continuer avec sa pré-saison. Pas très longtemps, mais quelques séances. Il faut qu'on se laisse le temps car lors du prochain mois, nous avons sept matches», a-t-ajouté.

Coutinho est rentré du Brésil en compagnie de son coéquipier Roberto Firmino ainsi que des joueurs de Manchester City Ederson, Fernandinho et Gabriel Jesus, et du joueur de Chelsea Willian, grâce à un jet privé affrété mercredi par les trois clubs de Premier League.

Le Barça avait expliqué avoir renoncé à Coutinho, jugeant «exorbitant» les «200 millions d'euros» réclamés par Liverpool. «Absolument faux» avait répondu le club anglais, qui a toujours maintenu sa décision de ne pas vendre son joueur.