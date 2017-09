Ouragan Irma: les Panthers évacués à Boston

Des joueurs et des membres des Panthers quitteront le sud de la Floride vendredi matin en direction de Boston afin d'éviter l'ouragan Irma.

Si les dommages de l'ouragan sont trop importants, l'équipe pourrait d'ailleurs commencer son camp d'entraînement à Springfield, au Massachusetts, la semaine prochaine.

C'est un groupe d'environ 80 personnes - joueurs, entraîneurs, membres de la direction, familles - qui partira de Fort Lauderdale, à bord d'un avion.

«Nous avons des installations à Springfield et nous pourrons y amorcer le camp si nous le devons, a dit le chef des opérations administratives des Panthers, Matthew Caldwell, au Miami Herald.

«Nous espérons que nous passerons seulement quelques jours au Massachusetts, mais nous ne savons pas encore à quoi nous attendre.»

Roberto Luongo, Aleksander Barkov et Vincent Trocheck sont parmi ceux qui quitteront le sud de la Floride à bord de l'avion.

Scary time in south Florida. @FlaPanthers Lucky to have Vinnie and @Dougielarge look out for us and get us to safety. Thank you! Be safe all