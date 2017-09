Ouragan Irma : José Théodore rejoint sa famille en Floride

Censé rester à Montréal jusqu’à samedi, José Théodore devance son retour en Floride pour se porter en renfort de sa famille à l’approche de l’ouragan Irma à Miami et ses environs.

Théodore, expert de TVA Sports et ancien gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH), habite à Boca Raton sur la côte est floridienne et espère trouver rapidement un plan d’action pour se préparer à la venue d’Irma, l’ouragan de l'océan Atlantique le plus puissant depuis les années 2000.

«Je suis avec Ed Jovanovski (ancien coéquipier de Théodore chez les Panthers de la Floride, NDLR) et on fait un peu le contraire de tout le monde qui se sauve de l’ouragan, nous on s’y rend [vendredi] matin», a déclaré Théodore lorsque rejoint jeudi.

«C’est un peu l’état de panique. Je vais vous dire la vérité, je n’ai pas vraiment de plan de match, parce que c’est la première fois que je vais vivre ça. Je veux juste aller auprès de ma femme et de ma fille le plus vite possible pour m’assurer que tout est correct.»

«Hier, ma femme voulait mettre du gaz dans la voiture et elle a attendu à peu près 45 minutes. J’espère arriver assez vite pour voir mes options.»

Aucun ordre d’évacuation obligatoire n'a encore été issu à Boca Raton, située à une cinquantaine de minutes de route de Miami, mais l’ex-gardien des Canadiens de Montréal n’exclut pas une pareille mesure dépendamment de la gravité de la situation.

«On est à l’est, du côté de la mer, en plein dans la zone rouge. Il y a eu beaucoup d’évacuations déjà, mais rien d’obligatoire comme c’est là. La trajectoire peut changer. L’an passé, ils annonçaient une grosse tempête qui est finalement passée au nord. Le moment de panique, c’est de savoir que je suis ici et que ma famille est là-bas.

«Les maisons qui sont près de l’eau, elles sont solides et j’ai une génératrice qui peut fournir la maison au complet, directement branchée sur le gaz naturel. Ça me rassure un peu : si on manque d’électricité ou quoi que ce soit, je sais que je peux quand même me débrouiller pendant quelques jours.»

Par ailleurs, le Canada n’a pour l’instant pas l’intention de voler au secours des touristes canadiens piégés par l’ouragan Irma, a prévenu le premier ministre Justin Trudeau. Ottawa se fie aux compagnies aériennes pour permettre à ses ressortissants coincés dans la tempête de rentrer à la maison en sécurité.