Les Yankees sortent l'artillerie lourde

Les Yankees de New York ont claqué quatre longues balles pour signer une écrasante victoire de 9-1 sur les Orioles, jeudi après-midi à Baltimore.

Les Bombardiers du Bronx ont enlevé deux des trois matchs de cette série.

La recrue Aaron Judge a réussi son 39e circuit de la saison dès la manche initiale, un sommet dans la Ligue américaine, à égalité avec Khris Davis, des Athletics d’Oakland.

Il s’agit d’ailleurs du deuxième plus haut total dans l’histoire des ligues majeures pour un joueur de première année. Mark McGwire en avait réussi 49 en 1987.

Chase Headley a creusé l’écart à la quatrième reprise avec une longue balle bonne pour deux points.

Puis, le joueur de deuxième but Starlin Castro a frappé un circuit en solo en sixième manche.

L’ancien des White Sox de Chicago Todd Frazier a ajouté à l’avance de son équipe en septième, expulsant la balle de l’autre côté de la clôture pour une 23e fois cette année.

Didi Gregorius a pour sa part obtenu trois coups sûrs et inscrit deux points, alors que Brett Gardner et Austin Romine ont placé la balle en lieu sûr à deux reprises.

Le partant Sonny Gray (9-9) a œuvré au monticule pendant cinq manches et deux tiers, concédant un point non mérité, six coups sûrs et deux buts sur balles.

Son vis-à-vis Kevin Gausman (10-10) a connu moins de succès, quittant la rencontre après trois manches. L’artilleur a permis cinq points sur cinq coups sûrs et trois passes gratuites.

Tim Beckham a obtenu deux des sept coups sûrs des Orioles.

Le match était initialement prévu mercredi, mais a été remis au lendemain en raison de la pluie.

Les hommes de Joe Girardi seront au Texas pour y affronter les Rangers à compter de vendredi. De leur côté, les Orioles feront face aux Indians, à Cleveland.