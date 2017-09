Les Yankees pleurent le décès du père du «Core Four»

L’ancien directeur général des Yankees de New York Gene Michael est décédé jeudi à l’âge de 79 ans.

Celui-ci a été le gérant des Yankees en 1981 et 1982, avant de devenir le DG de 1991 à 1995. Il a également évolué à l’arrêt-court pour les Bombardiers du Bronx de 1968 à 1974.

Sous sa gouverne, l’organisation a développé un quatuor de jeunes joueurs talentueux qui allait ensuite devenir le «Core Four». Le joueur d’arrêt-court Derek Jeter, le lanceur Andy Pettitte, le receveur Jorge Posada et le releveur Mariano

Rivera, qui détient le record du baseball majeur avec ses 652 sauvetages, ont ainsi permis aux Yankees de remporter quatre fois la Série mondiale en cinq ans, entre 1996 et 2000.

«J’ai le cœur brisé. Il était mon ami et mon mentor, et j’ai utilisé ses conseils tout au long de ma carrière, a mentionné le directeur général Brian Cashman dans un communiqué. Il a tout fait pendant sa carrière – joueur, gérant, directeur général et recruteur- et ses connaissances étaient inégalées.»

Jeter a également eu de bons mots pour celui qui portait les titres de vice-président senior et conseiller spécial depuis 2006.

«Gene Michael n’a pas seulement été grandement responsable des succès de l’organisation, mais aussi de mon développement en tant que joueur, a souligné Jeter. Il était toujours disponible pour me donner des conseils et pour me supporter.»

En l’honneur de celui qui était surnommé «Stick», les Yankees porteront un brassard noir au bras gauche pour le reste de la saison.