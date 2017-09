Les changements à prévoir en 2017-2018

Publié aujourd'hui à 12h28

Mis à jouraujourd'hui à 12h41

Au cours des deux derniers jours, j'ai assisté, à New York, à la réunion des diffuseurs de la Ligue nationale de hockey.

Tous les réseaux de télévision et les stations de radio étaient sur place et la LNH en a profité pour faire part des changements à prévoir pour la prochaine saison.

Les dirigeants nous ont dit que certains de ces changements ont pour but de favoriser l'attaque.

Voici ce qui a retenu mon attention.

Coups de bâton

Il faut s'attendre à ce que les officiels soient plus sévères pour les coups de bâton. La LNH dit vouloir réduire le nombre de coups de bâton afin de diminuer les blessures.

Les dirigeants de la LNH trouvent, que trop souvent, un coup de bâton est donné pour ennuyer un joueur plutôt que pour lui enlever la rondelle. La LNH soutient que les joueurs eux-mêmes se sont montrés inquiets et ils ont affirmé qu'il y avait trop de coups de bâton.

Contestation sur un hors-jeu

À l'avenir, une équipe qui aura tort en contestant un but, en prétextant qu'il y avait eu un hors-jeu en entrée de territoire, se verra imposer une pénalité. Auparavant, l'équipe perdait son temps d'arrêt. La LNH a tenu à préciser que ce sont les directeurs généraux qui souhaitaient ce changement.

Dégagement refusé

Une équipe qui dégage son territoire et qui voit ce dégagement être refusé ne pourra plus demander un temps d'arrêt.

Positionnement sur les mises en jeu

Les joueurs de centre qui prendront les mises en jeu en zone offensive et défensive devront respecter le positionnement des lignes autour du point de mise en jeu. S'ils ne le font pas, ils seront expulsés de la mise en jeu.

Les visières et les chandails

Les officiels porteront une attention particulière aux visières et aux chandails. La visière d'un joueur ne pourra plus être soulevée comme le fait Leo Komarov, des Maple Leafs de Toronto. Pour ce qui des chandails, ils ne pourront plus être dans la culotte des joueurs comme le font notamment Evgeni Malkin et Claude Giroux.

Les cinq jours de congé

À nouveau, toutes les équipes auront cinq jours de congé. La LNH apporte toutefois des ajustements.

Plutôt que d'être sur plusieurs semaines, ce congé sera condensé au mois de janvier. Cette année, la moitié des équipes obtiendront ce congé à partir du 8 janvier et l'autre moitié des équipes à partir du 15 janvier. La LNH veut ainsi uniformiser ce congé afin qu'aucune équipe n'en tire des avantages.

LES DATES À SURVEILLER EN 2017-2018