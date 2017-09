Le top 10 des candidats au trophée Art Ross en 2017-2018

On ne va pas se raconter d’histoires. S’il est difficile de prédire qui remportera certains trophées, comme le Norris, ou le Vézina, au terme de la prochaine campagne, ce n’est pas le cas pour le trophée Art Ross, qui sera remis au meilleur pointeur de la saison régulière.

Ce trophée risque d’appartenir à Connor McDavid pour les dix prochaines années. Il l’a remporté l’an dernier en cumulant un écart de 11 points sur son plus proche poursuivant, devenant le troisième plus jeune joueur de l’histoire à l’obtenir.

Honnêtement, il est surtout question de déterminer qui finira deuxième cette année... ou premier si McDavid subit une blessure qui le garde à l’écart du jeu durant une longue période.

1. CONNOR McDAVID (Oilers d’Edmonton)

McDavid s’est amélioré à mesure que la dernière saison avançait. Il ne semblait pas en mesure d’atteindre les 100 points, mais a finalement obtenu 10 buts et 31 points dans ses 20 derniers matchs de la campagne pour y arriver. Il a d’ailleurs admis qu’il souhaitait atteindre ce plateau. C’est un joueur fier qui se soucie de ces chiffres-là. Il faut donc s’attendre à ce qu’il tente d’améliorer cette marque. S’il maintenait sur toute une saison son rythme des 20 derniers matchs de 2016-2017, cela lui ferait une récolte de 127 points en 82 parties. C’est atteignable pour le numéro 97. Cela égalerait le total obtenu par Jaromir Jagr en 1998-1999, le plus haut des deux dernières décennies. Il serait plus réaliste de lui prédire une saison de 110 points, mais avec McDavid, tout est possible.

2. MARK SCHEIFELE (Jets de Winnipeg)

Scheifele semble vraiment sur une pente ascendante. Il n’a pas encore atteint son apogée. Ses 82 points l’ont placé au septième rang des marqueurs l’an dernier et encore, ça ne dit pas tout. Depuis qu’il a pris le poste de premier centre des Jets en février 2016 à la suite d’une blessure subie par Bryan Little, Scheifele a cumulé 116 points en 105 matchs. Il a une grande capacité à engranger les points et il risque d’être aidé par la présence d’ailiers de grande qualité à ses côtés, comme Nikolaj Ehlers, Patrik Laine ou Blake Wheeler. Il a une chance réelle d’atteindre les 90 points en 2017-2018.

3. SIDNEY CROSBY (Penguins de Pittsburgh)

Crosby est un joueur si complet, si attentif à chaque aspect d’un match, qu’il y a somme toute peu de chances qu’il atteigne les 100 points de nouveau. Il demeure néanmoins une arme offensive plus que redoutable, alors qu’il vient de dominer la LNH au chapitre des buts. Il n’a jamais fini en dehors du top 3 chez les meilleurs pointeurs depuis cinq ans. Il risque fort de maintenir une moyenne d’au moins un point par match. S’il était assuré de disputer 82 parties l’an prochain, il passerait au deuxième rang sur cette liste. On conserve néanmoins l’impression qu’il sera capable de passer les 85 points.

Scheifele passe devant lui simplement parce qu’il est plus jeune, moins enclin aux blessures et encore en train de progresser.

4. PATRICK KANE (Blackhawks de Chicago)

Si on exclut McDavid, Kane est peut-être le plus susceptible d’atteindre le plateau des 100 points. Il l’a fait il y a deux ans, obtenant 106 points pour mettre la main sur l’Art Ross et le Hart. Malheureusement pour lui, Artemi Panarin ne sera plus à ses côtés pour l’aider à empiler les points. Certes, Kane a toujours été le moteur de son unité offensive, mais Panarin y amenait beaucoup de talent. Le numéro 88 n’a jamais atteint les 90 points à l’exception de cette saison-là. Il demeure un excellent choix pour se glisser dans le top 5, mais il risque de s’arrêter quelque part entre 85 et 90 points la saison prochaine.

5. NIKITA KUCHEROV (Lightning de Tampa Bay)

Kucherov va sûrement plafonner maintenant, non? Ou, peut-être est-il temps de cesser de le sous-estimer et de considérer qu’il fait partie des cinq ou six meilleurs joueurs au monde. Il a maintenu une moyenne de 1,15 point par match l’an dernier, pour conclure la saison avec 85 points en seulement 74 parties. On pourrait croire qu’il va reproduire ces chiffres en 2017-2018, mais en fait, il n’a que 24 ans et il a toujours amélioré ses statistiques d’année en année. Peut-être sera-t-il en mesure de passer les 90 points et de devenir un véritable prétendant au trophée Art Ross.

Crédit photo : JOEL LEMAY/AGENCE QMI

6. JAMIE BENN (Stars de Dallas)

Seuls Kane et Crosby ont plus de points que Benn ces quatre dernières saisons, mais ceci est partiellement parce que McDavid, Scheifele et Kucherov ont émergé pendant cette période. Qu’à cela ne tienne, cela sert de rappel d’à quel point Benn peut être dominant. Il a gagné le trophée Art Ross en 2014-2015 avec 87 points et a même amélioré sa récolte l’année suivante, terminant deuxième derrière Kane avec 89 points. La production de Benn a plongé à 69 points dans une année difficile à Dallas, mais ceci n’est pas vraiment un signe de déclin. Il a 28 ans et est donc plus jeune que Crosby et Kane. Tout indique aussi qu’Alexander Radulov complétera son trio avec Tyler Seguin. Benn devrait se propulser à nouveau dans le top 10 des meilleurs marqueurs en 2017-2018.



7. AUSTON MATTHEWS (Maple Leafs de Toronto)



Plusieurs gens ne nous croyaient pas quand nous avons insisté pour classer Matthews chez les talents générationnels, que nous n’abusions de ce terme, que c’était une coïncidence si McDavid et lui sont arrivés successivement dans la LNH en deux saisons... Puis, Matthews a marqué quatre buts à son premier match est devenu le premier adolescent à compter 40 buts depuis Rick Nash en 2003-2004. Maintenant, tout le monde semble comprendre. Matthews est une super-vedette en devenir. Peut-il aspirer à l’Art Ross en tant que joueur de deuxième année? Il a seulement eu 29 aides et 69 points, donc y arriver serait une grande requête, mais il devrait avoir de très bons compagnons de trio à Toronto. Il est probable que Matthews passe à 75 ou 80 points, mais il a déjà prouvé qu’il peut déjouer les pronostics.



8. STEVEN STAMKOS (Lightning de Tampa Bay)



Les 20 points de Stamkos en 17 matchs permettaient de prévoir une saison de 96 points l’année dernière avant qu’une déchirure ligamentaire à un genou ne mette fin à sa saison. Il était un homme nouveau après avoir signé sa prolongation de contrat à long terme avec le Lightning. Il a montré que, lorsqu’en santé, il peut encore produire comme un des joueurs offensifs les plus dynamiques dans le hockey – et il n’a encore que 27 ans. S’il se blesse encore cette année, nous pouvons abandonner le rêve de le voir un jour mener la ligue au chapitre des points, mais il peut surprendre s’il dispute 75 matchs ou plus.



9. NICKLAS BACKSTROM (Capitals de Washington)



Evgeny Kuznetsov reçoit toute l’attention à Washington, mais Backstrom, criminellement sous-estimé, a terminé dans le top 10 des meilleurs pointeurs cinq fois. Il était dans la course au trophée Art Ross tard l’hiver dernier avant que la poussée tardive de McDavid ne l’en éloigne. Backstrom aura toujours de bons compagnons de trios – probablement Alex Ovechkin et T.J. Oshie – et de généreuses minutes de temps de jeu en supériorité numérique. Backstrom sera encore un gars d’un point par match et il n’y en a plus beaucoup de ce genre de nos jours.



10. BRAD MARCHAND (Bruins de Boston)



Marchand n’a pas l’air d’un champion marqueur, du moins pas autant qu’il est un bon agitateur, mais nous a montré à quel point il est vraiment talentueux ces récentes années, utilisant sa vitesse et ses habiletés pour devenir un marqueur d’élite. N’oubliez pas, Marchand était à égalité avec McDavid en tête des pointeurs aussi tard qu’en mars la saison dernière. Il mérite d’être considéré pour l’obtention du trophée Art Ross.



Mentions honorables :



Jack Eichel (Sabres de Buffalo)

John Tavares (Islanders de New York)

Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton)

Ryan Getzlaf (Ducks d’Anaheim)

David Pastrnak (Bruins de Boston)

Tyler Seguin (Stars de Dallas)

Evgeni Malkin (Penguins de Pittsburgh)

Vladimir Tarasenko (Blues de St. Louis)

Erik Karlsson (Sénateurs d’Ottawa)*

Brent Burns (Sharks de San Jose)*

Evgeny Kuznetsov (Capitals de Washington)

Johnny Gaudreau (Flames de Calgary)



*Ces joueurs sont des défenseurs, et non des attaquants, contrairement à tous les autres joueurs mentionnés dans cet article.