L’année presque parfaite de Roger Federer

Malgré son élimination en quarts de finale des Internationaux des États-Unis mercredi, Roger Federer a réussi en 2017 un retour au plus haut niveau retentissant, avec cinq titres dont deux en Grand Chelem (Australie, Wimbledon), alors qu'il revenait d'une pause forcée de six mois.

JANVIER

Après six mois de pause, désormais 17e mondial -son plus mauvais classement depuis mai 2001-, Federer prend part début janvier à la Coupe Hopman à Perth (Australie) pour emmagasiner quelques matchs avant sa véritable rentrée aux Internationaux d’Australie. On ne l’avait plus vu sur un court depuis sa demi-finale de Wimbledon perdue contre le Canadien Milos Raonic (8 juillet 2016).

À Melbourne, il espère passer quelques tours, mais au fil des victoires, il revoit ses ambitions à la hausse. Même s’il souffre, notamment face au Japonais Kei Nishikori en huitièmes de finale, 6-7 (4), 6-4, 6-1, 4-6, 6-3, il produit un tennis étonnamment percutant pour un revenant de 35 ans.

En demi-finale, il s’impose au finish devant son compatriote Stan Wawrinka (7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3) et retrouve son grand rival Rafael Nadal en finale. Contre toute attente, il remporte son 18e titre du Grand Chelem, le premier depuis Wimbledon 2012 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), après avoir été mené 3-1 au 5e set.

Dans la foulée, il réintègre le top 10 mondial.

FEVRIER

À Dubaï, il chute dès le 2e tour face au Russe Evgueny Donskoy, 116e mondial, après s’être procuré trois balles de match.

MARS/AVRIL

Le premier Masters 1000 de la saison à Indian Wells lui permet de confirmer avec brio son retour au plus haut niveau: il asphyxie, comme rarement, Nadal en huitièmes (6-2, 6-3) et surclasse Wawrinka (6-4, 7-5) en finale.

Il enchaîne sur Miami. La confiance est plus forte que la fatigue, et sur un nuage, il sauve deux balles de match face au Tchèque Tomas Berdych en quarts puis se fait bousculer par Nick Kyrgios en demi-finales 7-6 (7), 6-7 (7), 7-6 (5). C'est encore Nadal, pour la troisième fois en deux mois, qui fait les frais en finale de son renouveau.

Federer réalise un impressionnant sans-faute en s'offrant les trois tournois les plus importants du début d'année. Grâce au «doublé du soleil» Indian Wells/Miami, il est désormais N.4 mondial.

MAI

Dès Miami, il annonce qu'il limitera sa saison sur terre battue à Roland-Garros, mais le 15 mai, il fait une croix sur le rendez-vous parisien pour ménager son organisme et surtout se concentrer sur la saison sur gazon.

JUIN

De retour à la compétition à Stuttgart, il est stoppé d’entrée par son grand ami, l’Allemand Tommy Haas. Mais la semaine suivante, dans son jardin de Halle (Allemagne), il est sacré pour la neuvième fois en battant en finale le prodige allemand Alexander Zverev.

JUILLET

À Wimbledon, il fait figure de favori malgré la présence de Novak Djokovic et du tenant du titre Andy Murray. Au-delà des espoirs les plus fous de ses supporters, il réussit une quinzaine immaculée, devenant le premier joueur depuis le légendaire Björn Borg en 1976 à remporter le tournoi sans perdre le moindre set.

En finale, il ne fait qu’une bouchée (6-3, 6-1, 6-4) d'un Marin Cilic diminué et s’offre son 19e titre en Grand Chelem, le 8e à Wimbledon. Ce qui le propulse à la 3e place mondiale.

AOÛT

Le Suisse retrouve rapidement ses marques sur ciment à Montréal, où il se hisse jusqu’en finale. Mais une blessure au dos contractée à l’entraînement l’empêche de défendre convenablement ses chances face à Zverev (6-3, 6-4) en finale. Par précaution, il déclare forfait dans la foulée pour Cincinnati.

SEPTEMBRE

De son propre aveu, sa préparation pour les Internationaux des États-Unis est loin d'être idéale. Pour la première fois dans sa carrière en Grand Chelem, il est accroché pendant cinq sets lors de ses deux premiers matchs contre le grand espoir Frances Tiafoe et le vétéran russe Mikhail Youzhny.

Il écœure ensuite à chaque fois en trois sets Feliciano Lopez et Philipp Kohlschreiber, avant de tomber de haut en quatre sets face à Juan Martin del Potro qui met fin à ses rêves de 20e «Majeur» et de retour à la première place mondiale. Au moins provisoirement...