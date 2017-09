Hugo Houle et AG2R La Mondiale se démarquent

Alexis Gougeard, coéquipier d’Hugo Houle chez AG2R La Mondiale, est passé tout près de monter sur le podium de la 18e étape du Tour d’Espagne, jeudi. Le Français a finalement pris le quatrième rang de la course de 169 kilomètres qui se terminait à Santo Toribio de Liébana.

La victoire est allée au Belge Sander Armée (Lotto Soudal) qui a franchi la ligne d’arrivée en solo après 4 h 9 min 39 s d’efforts. Il a été suivi 31 secondes plus tard par le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana). L’Italien Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), à 46 secondes, et Alexis Gougeard, à 1 minute 2 secondes, ont pris les troisième et quatrième places.

En retard de 10 minutes 38 secondes sur le vainqueur, le Gatinois Michael Woods (Cannondale-Drapac) a franchi la ligne d’arrivée au 22e échelon, tout juste devant le meneur au classement général, le Britannique Christopher Froome (Sky), 23e de l’étape. Hugo Houle (+24 minutes 47 secondes) a quant à lui terminé la course dans le peloton au 129e rang.

Avec trois étapes à parcourir avant d’arriver à Madrid, Christopher Froome détient une avance de 1 minute 37 secondes sur l’Italien Vincenzo Nibali (Barhain-Merida) au classement général. Michael Woods (+6 minutes 33 secondes) est toujours 7e tandis qu’Hugo Houle (+3h 32 min 57 s) est maintenant 114e.

Vendredi, les 161 cyclistes encore en lice s’attaqueront à une course de 149,7 kilomètres reliant les villes de Caso et Gijón.