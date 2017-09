Éric Martel-Bahoeli: du ring à la patinoire

La boxe et l’adrénaline que lui procurait ce sport manquent à Éric Martel-Bahoeli, qui rechaussera les patins avec le Mécanarc de Donnacona dans la Ligue de hockey senior AAA du Québec pour revivre des émotions semblables. Même si l’environnement sera différent, c’est encore avec ses poings qu’il volera le spectacle.

Martel-Bahoeli, qui a pris sa retraite comme boxeur après avoir été mis K.-O. par Adam Braidwood le 24 février dernier au Centre Vidéotron, renouera avec ses anciennes amours puisqu’il a jadis évolué au niveau senior dans Portneuf et à La Pocatière. Sa carrière dans le ring terminée – pour l’instant –, il peut se concentrer de nouveau à un rôle de bagarreur sur la patinoire. La saison s’amorcera le 29 septembre, à Donnacona.

«Le hockey a toujours été un sport que j’ai adoré et ça a été mon premier amour. Donald Brashear a été l’une de mes idoles. Quand j’ai annoncé ma retraite, plusieurs clubs de hockey m’ont appelé, a confié l’athlète de 36 ans en entrevue avec Le Journal de Québec.

«Je suis emballé, mais je ne jouerai pas tous les matchs. Je vais y aller quand ça va adonner. J’adore l’esprit d’équipe et de gang de ces vendredis soirs. Oui, je vais laisser tomber les gants, mais ce ne sera pas automatique. Certains vont vouloir m’essayer et je me prépare à ça. Cela dit, je suis plus intelligent que quand j’étais jeune. Je vais faire des combats sans chercher le gros coup de poing. »

Moments difficiles

Ce retour sur patins survient alors que Martel-Bahoeli commence peu à peu à sortir la tête de l’eau après avoir vécu des mois éprouvants en raison de la défaite qui a mis abruptement un terme à sa carrière. Le sportif de Québec s’est livré à cœur ouvert durant l’entretien, évoquant avoir frôlé la dépression.

«On peut dire ça. Ça n’a vraiment pas été des moments faciles, et encore aujourd’hui, je ne peux pas dire que ça va toujours bien. Je vis mal avec le fait d’avoir perdu ce combat, ç’a fini sur une note amère. Je suis très conscient que tous les athlètes qui ont fait du sport professionnel ont de la misère à leur retraite, mais quand tu le vis, c’est plus que dur.

«Je n’ai pas fait des millions et je n’ai pas le choix de retomber dans la vie normale, et pour moi, c’est extrêmement dur. On dirait que tu n’as plus de repères. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit dur comme ça», témoigne l’agent d’intervention au Centre jeunesse de Québec.

Dernier combat?

Le principal intéressé (11-7-1, 7 K.-O.), qui a été champion canadien, ne cache pas qu’il aimerait saluer son public pour une dernière fois afin d’effacer de son esprit le mauvais souvenir du 24 février auquel il ne cesse de penser.

«Je me sens encore bien et j’aimerais finir sur une note positive contre un adversaire de second plan, soit un gars qui va être à ma portée. Ainsi, je pourrai dire que j’aurai fait ce que j’avais à faire.»