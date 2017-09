Cinq choses dont on ne parle pas suffisamment dans la NFL

Publié aujourd'hui à 10h08

Mis à jouraujourd'hui à 10h21

Finit les dimanches vides. Finit le décompte sur le calendrier. Finit les spéculations. La saison commence ce soir. Tout a été analysé, tout a été dit. Enfin, presque tout.

Voici cinq sujets qui ne retiennent pas suffisamment l’attention à mon goût, mais qui risquent d’avoir un impact.

Les Falcons doivent être parmi les favoris au Super Bowl

Tout le monde parle des Patriots, des Packers, des Raiders et des Seahawks, mais les finalistes de l’an passé ont un énorme club. C’est sensiblement la même équipe avec un noyau de vétérans qui progressent ensemble depuis plusieurs années.

Les vedettes de l’équipe ont toutes été acquises par le biais du repêchage et développées au sein de l’équipe. L’équipe progresse chaque année. Il manquait seulement à savoir gagner. Rien de mieux que d’apprendre ce que ça prend pour soulever le trophée en étant aux premières loges.

On semble rapidement oublier que Matt Ryan a été «MVP» de la ligue, que le groupe d’athlètes autour de lui est probablement le plus dangereux de la NFL et que les Falcons comptent sur un des trios de jeunes joueurs défensifs des plus mobiles avec les Vick Beasley, Deion Jones et Keanu Neal.

S’ajoute à ça le monstre défensif Dontari Poe, lui qui a été excellent avec les Chiefs dans les dernières années. Si vous voulez un bon retour sur votre investissement, mettez quelques dollars sur Atlanta et leur cote de 16 contre 1 pour soulever le trophée Lombardi.

Les Chiefs ressemblent de plus en plus aux Pats

Alex Smith est à des milles de Tom Brady. Les deux formations n’utilisent pas le même genre de stratégie en attaque ou en défensive. Malgré tout, je vois de plus en plus de ressemblances entre les deux organisations.

Sur papier, les Chiefs sont rarement menaçants en début de saison. Leur talent offensif ne fait pas envier les autres équipes. Mais Andy Reid a réussi à faire ce que Belichick fait si bien depuis deux décennies : développer un esprit collectif plus fort que l’addition du talent individuel.

On sait gagner, on croit en nos moyens, on est à l’aise de faire les choses à notre façon. Depuis l’arrivée de Reid, les Chiefs ont connu des saisons de 11, 9, 11 et 12 victoires sans faire trop de bruit. Ça risque d’être encore le cas cette année.

Les Bucs sont les prochains

On parle beaucoup de l’émergence des Titans. J’ai tendance à prioriser le progrès à Tampa Bay. Cette équipe a du talent à toutes les positions. Jameis Winston est un vrai leader et risque d’avoir le même genre de saison-éclosion qu’a eue Derek Carr l’an passé.

Comme les Raiders, les Bucs ont une formule offensive quasi-parfaite. Une bonne ligne, un porteur complet, et un duo de receveurs qui se complète parfaitement.

C’est l’entourage rêvé pour un quart-arrière qui a lui-même tout ce qui faut. Une fois la suspension de trois matchs de Doug Martin terminée, les Bucs seront en voiture pour se rendre en éliminatoires pour la première fois depuis 2007.

Les Browns pourraient être finalement «corrects»

La méthode Money Ball du directeur général commence à payer. Sur papier, il y a du jeune talent à presque toutes les positions. Au-delà des différents choix au repêchage des dernières années - D. Kizer, C. Coleman, Peppers - c’est la ligne à l’attaque qui m’inspire.

On s’entend que lorsque je parle d’inspiration, je ne parle pas de mettre de l’argent à Vegas sur les bruns... mais au moins d’être finalement respectable.

Puisque cette ligne offensive pourrait être dans le Top 5 de la NFL, le reste pourrait finalement bien paraître.

Le retour de Superman

Personne ne parle des Panthers, si ce n’est que pour vanter la recrue Christian McCaffrey. Une saison difficile et on a déjà oublié Cam Newton. 2016 a été attroce pour les Panthers à tous les points de vue. Un dur lendemain de déconfiture au Super Bowl teinté principalement par des blessures importantes.

Les Panthers reviendront en force cette année. Le général en défense Luke Kuechly est finalement en santé, tout comme le quart-arrière de 28 ans. Ce dernier a à sa disposition des armes dangereuses.

Son trio aérien composé de Greg Olsen, Devin Funchess et Kelvin Benjamin un des plus massifs de la NFL (tous à 6 pieds 4 pouces et plus).

On ajoute à ça le jeune porteur qui, avant même d’avoir joué un jeu dans la NFL, est déjà le plus dangereux dans le jeu aérien. Et pour confirmer le retour en force de leur super-vedette, l’organisation a investi dans la ligne offensive.

Tout est en place pour que Cam redevienne un candidat au titre de joueur le plus utile à son équipe et que les Panthers retournent en éliminatoires.