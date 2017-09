Brian Gionta continue de se préparer comme s’il allait jouer

Jouera, jouera pas? Brian Gionta continue de soupeser son futur dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’ancien capitaine des Canadiens de Montréal est toujours joueur autonome sans compensation.

«"Gio" n’a pas pris de décision sur son futur, a déclaré son agent Steve Bartlett au Buffalo News, jeudi. Nous avons reçus des offres d’un certain nombre d’équipes qui voudraient lui faire signer un contrat, mais il n’est pas certain qu’il accepterait l’une ou l’autre de ces offres.

«Il continuera de se préparer comme s’il allait jouer et nous verrons comment les choses se passeront dans les quelques semaines à venir.»

À 38 ans, Gionta a conclu à la fin de la saison dernière un contrat de trois ans et 12,75 millions $ avec les Sabres de Buffalo et n’a pas décroché d’entente depuis.

L’attaquant aux 1006 matchs dans la LNH a inscrit 35 points, dont 15 buts, en 82 rencontres à Buffalo la saison dernière.

Le petit ailier américain a connu ses meilleures années dans l’uniforme des Devils du New Jersey, avec lesquels il a marqué 48 buts et ajouté 41 aides pour un total de 89 points en 82 matchs en 2005-2006 et soulevé la coupe Stanley en 2003.

Gionta a rejoint les Canadiens à titre de joueur autonome à l’été 2009. Lors de son séjour de cinq saisons à Montréal, il a connu deux premières campagnes de 28 et 29 buts avant de ralentir significativement son rythme de production, jusqu’à se contenter de 18 buts et 22 aides pour 40 points en 81 parties en 2013-2014. À Buffalo par la suite, le choix de troisième tour des Devils au repêchage de la LNH en 1998 n’a plus atteint le plateau des 40 points en une saison.