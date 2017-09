«Beterbiev briserait Kovalev»

Selon l’entraîneur de Sergey Kovalev, John David Jackson, Artur Beterbiev ne ferait qu’une bouchée de son protégé.

«J’ai toujours cru qu’Artur Beterbiev battrait Sergey. La raison pour laquelle je dis cela, c’est qu’il est un cogneur extraordinaire et qu’il l’aurait attaqué au corps. Il briserait Sergey! Andre Ward a simplement été plus intelligent en l’affrontant en premier», a-t-il dit dans une entrevue à la station de radio ATG.

Les deux hommes sont d’ailleurs à couteaux tirés. Depuis qu’il a subi une deuxième défaite en deux duels face à Ward, Kovalev jette le blâme sur Jackson, qui ne partage évidemment pas cet avis.

«Tu ne peux pas me blâmer pour ta défaite quand tu as abandonné. Si tu ne t’entraînes pas convenablement, tu ne peux pas me blâmer pour les choses que tu n’as pas faites durant le camp d’entraînement», a-t-il martelé.

«Je voulais que le deuxième combat prouve que nous avions remporté le premier, mais il en a encore moins fait durant le camp d’entraînement que la première fois, a ajouté Jackson. S’il n’est plus affamé, c’est de sa faute.»

«Je savais que Sergey pouvait gagner son combat revanche, mais il a commencé à faire de l’argent et à s’enfler la tête, et il ne voulait plus s’entraîner fort.»

Après avoir traversé une période tumultueuse marquée par le report, à deux reprises, de son combat éliminatoire et la fin de son association avec GYM, Beterbiev serait sur le point de voir la lumière au bout du tunnel.

Il devrait affronter l’Allemand Enrico Koelling le 31 octobre pour son duel éliminatoire IBF des mi-lourds.