Une troisième manche payante pour les Reds

Les Reds ont effectué une poussée de cinq points en troisième manche pour vaincre facilement les Brewers de Milwaukee au compte de 7-1, mercredi après-midi à Cincinnati.

Zack Cozart et Jose Peraza ont chacun frappé la longue balle. Le second a été à l'origine de deux points.

Cozart, Adam Duvall et Eugenio Suarez ont tous placé la balle en lieu sûr à deux reprises.

Le partant Luis Castillo (3-7) a connu un bon départ, permettant un point sur quatre coups sûrs en huit manches et retirant 10 rivaux sur des prises.

Matt Garza (6-9) a subi la défaite, ayant donné cinq points et six coups sûrs en seulement deux manches et deux tiers.

Neil Walker a produit l'unique point des perdants sur un circuit en solo.