Une 14e victoire de suite pour les Indians

Une longue balle de Carlos Santana en huitième manche a permis aux Indians de Cleveland de se donner un coussin pour finalement l’emporter au compte de 5-1 face aux White Sox, mercredi à Chicago.

Le Dominicain a ajouté deux points au tableau en vertu de son 23e circuit de la campagne. Il s’agissait par ailleurs d’une 14e victoire de suite pour le club de l’Ohio.

Adam Engel a pour sa part expédié une cinquième balle dans les gradins cette saison, à la fin du neuvième tour au bâton, pour éviter aux favoris locaux l’affront d’un blanchissage.

Carlos Carrasco (14-6) a disputé un premier match complet cette saison et un huitième en carrière. Il n’a permis qu’un point et trois coups sûrs, tout en retirant neuf adversaires sur des prises.

Reynaldo Lopez (0-3) a de son côté donné un point, six frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en six manches de travail.