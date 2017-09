Rafael Nadal facilement en demi-finales

Le no 1 mondial, l'Espagnol Rafael Nadal, s'est facilement qualifié mercredi pour les demi-finales des Internationaux des États-Unis en dominant le Russe Andrey Rublev, 53e au classement ATP, 6-1, 6-2, 6-2.

En demi-finale, vendredi, Nadal sera opposé au Suisse Roger Federer, 3e mondial, ou à l'Argentin Juan Martin del Potro (no 28), opposés dans la soirée de mercredi à New York.

En cas de qualification de Federer, il s'agira du premier match aux Internationaux des États-Unis entre deux des meilleurs joueurs de l'histoire et, pour beaucoup, la finale avant la lettre de l'édition 2017, puisque l'autre demi-finale opposera le Sud-Africain Kevin Anderson (no 32) à l'Espagnol Pablo Carreno Busta (no 19).

Nadal, 31 ans, n'avait plus atteint le dernier carré d'as à Flushing Meadows depuis 2013, date de son deuxième titre dans le tournoi new-yorkais.

Pour sa première participation à un quart de finale en Grand Chelem, Rublev, 19 ans, est passé complétement à côté de son sujet. Il n'a jamais approché le niveau qui lui avait permis de battre aux tours précédents le Bulgare Grigor Dimitrov (no 9) et le Belge David Goffin (no 14).