Paul Bissonnette se retrouve à nouveau avec les Coyotes

Paul Bissonnette retrouve les Coyotes de l’Arizona, cette fois comme commentateur.

Les Coyotes ont annoncé mercredi l’embauche de leur ancien attaquant pour épauler leur descripteur officiel Bob Heethius sur la radio d’Arizona Sports 98.7 FM cette saison. Bissonnette devient également ambassadeur de l’équipe.

«Paul était un joueur incroyablement populaire quand il jouait pour les Coyotes, alors j’ai bon espoir que nos partisans sont excités de le retrouver, s’est réjoui Steve Patterson, président. Il sera un grand ajout à notre équipe de diffusion et aura un impact positif sur notre communauté.»

«Les Coyotes m’ont réclamé au ballottage en 2009 et m’ont offert la chance de jouer dans la LNH, a commenté Bissonnette lui-même. J’ai joué cinq saisons en Arizona et je m’y suis toujours senti comme à la maison.

«Nous avons une excellente jeune équipe avec un futur très prometteur.»

Ça, ce sont les déclarations officielles de Bissonnette. Sur Twitter, le retraité de 32 ans a usé de l’humour qu’on lui connaît en réaction à la diffusion du communiqué des Coyotes.

«Attendez. Quoi? On m’a dit que c’était pour jouer!» a-t-il écrit.

Wait. What? I was told it was to play! https://t.co/D4lRtFL9Ad