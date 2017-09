«Neymar a pissé dans la piscine»

«Neymar est monté sur le plongeoir et a pissé dans la piscine» : les propos du président de la Liga, Javier Tebas, ont tendu mercredi les relations entre l'Espagne et la France autour du transfert record du Brésilien du FC Barcelone au PSG.

Après avoir taxé le PSG de «délinquant régulier» qui depuis «des années viole les règles du FPF» (fair-play financier), M. Tebas a renchéri lors de la convention mondiale des investisseurs du football, le Soccerex, à Manchester.

«Un journaliste espagnol l'a défini, et j'espère ne pas être impoli, comme s'ils (le PSG, ndlr) pissaient dans le lit ou dans la piscine. Eh bien Neymar est monté sur le plongeoir et a pissé dans la piscine. Nous ne pouvons pas le tolérer.»

La Ligue française (LFP) n'a pas tardé à répliquer: elle a condamné «fermement les propos insultants et indignes», du dirigeant, qui «ne sont pas à la hauteur d'une institution aussi respectable et performante que la Liga espagnole».

«Réuni ce jour, le bureau de la LFP a réaffirmé son soutien au Paris Saint-Germain face à la campagne de dénigrement menée depuis plusieurs semaines par certains grands clubs européens», a ajouté la LFP, en référence à des critiques émises notamment la semaine dernière.

Le club de la capitale a déboursé plus de 600 millions $ lors du marché estival des transferts, pour attirer notamment Neymar (330 M$), transfert record, et l'attaquant monégasque Kylian Mbappé (opération estimée à 270 M$, bonus compris), devenu à 18 ans le joueur français le plus cher de l'histoire.

«Enquête formelle» de l'UEFA

Vendredi, l'UEFA a ouvert une «enquête formelle» sur le PSG dans le cadre du fair-play financier.

Le club s'était dit «surpris d'une telle démarche, alors qu'il a en permanence tenu informées les équipes du fair-play financier de l'UEFA de l'impact de l'intégralité des opérations des joueurs réalisées cet été alors que rien ne l'y obligeait».

Il s'était également dit «très confiant dans sa capacité à démontrer qu’il respectera parfaitement les règles du fair-play financier au titre de l'exercice 2017-2018», à l'automne prochain.

«On est très confiant dans notre position et notre recrutement. L'UEFA peut faire comme elle le veut, mais on a tout fait de façon transparente. On n'a rien caché, on n'a pas besoin de cacher quelque chose», a affirmé mercredi le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, lors de la présentation de Mbappé.

Le club français avait déjà été sanctionné en 2014 dans le cadre du FPF à la suite d'un contrat passé avec l'office du tourisme du Qatar, que l'UEFA avait jugé surévalué. Les sanctions (lourde amende, restriction de joueurs inscrits en Ligue des champions, etc) ont été levées depuis.

Homologation tardive

Le retentissant transfert de Neymar début août avait déjà donné lieu à une passe d'armes entre les ligues espagnole et française.

En juillet, lorsque le mouvement de Neymar devenait de plus en plus probable, M. Tebas avait dans un premier temps menacé de déposer plainte contre le PSG, estimant que le club, bénéficiant d'un «dopage financier», contrevenait aux règles du FPF édictées par l'UEFA et à celles de la concurrence en vigueur dans l'Union européenne.

Il avait ensuite joué la montre, en refusant que son instance reçoive les représentants de Neymar venus régler la clause de cession de l'attaquant.

«La LFP s'étonne et ne comprend pas le refus de la Liga de simplement accepter le paiement de la clause», avait réagi l'organisation française, avant de demander sèchement à son homologue de «s'en tenir au règlement de la FIFA et à ses attributions».

La délivrance du Certificat international de transfert (CIT) dont Neymar avait besoin afin de pouvoir jouer pour son nouveau club a ensuite traîné. Le Barça, marri du transfert, disait attendre que les 330 millions $ soient virés sur son compte en banque pour autoriser la transmission de ce document.

Recruté le 3 août, «Ney» n'avait pu disputer le match de reprise de Ligue 1 face à Amiens le 5 août (2-0).

Le CIT avait finalement été délivré le 11 août, et le Brésilien avait fait ses grands débuts pour le PSG deux jours après à Guingamp (victoire parisienne 3-0).