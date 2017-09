Michael Bennett affirme avoir été victime de brutalité policière

Le joueur de ligne défensive des Seahawks de Seattle Michael Bennett a publié une lettre, mercredi, dans laquelle il affirme avoir été victime de violence policière lors de la soirée suivant le combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor à Las Vegas.

Cette lettre publiée sur Twitter fait suite à un article de TMZ Sports dans lequel on peut voir une vidéo musclée de l’arrestation de Bennett par les policiers.

Dans sa lettre, la vedette des Seahawks explique qu’il était sur le sentier du retour quand il a entendu des coups de feu. Comme tout le monde, il a couru pour se protéger. Il soutient que les policiers «ont pointé leur arme en sa direction pour aucune raison, sinon celle d’être un homme noir au mauvais endroit au mauvais moment».

«Un policier m’a ordonné de me coucher au sol sans bouger. Alors que je coopérais avec eux, un policier a placé son arme sur ma tête en me disant qu’il m’éclaterait la cervelle si je bougeais», écrit Bennett.

Le joueur termine son message en indiquant qu’il avait engagé un avocat afin d’explorer ses options. Il pourrait notamment poursuivre le corps de police pour usage excessif de la force.

Le Département de police de Las Vegas a annoncé que les incidents sont actuellement sous enquête.

Michael Bennett est reconnu comme un fervent défenseur des droits humains. Il avait été l’un des premiers à soutenir les protestations du quart-arrière Colin Kaepernick, qui a d’ailleurs exprimé son soutien envers Bennett sur Twitter plus tard la même journée.

This violation that happened against my Brother Michael Bennett is disgusting and unjust. I stand with Michael and I stand with the people. pic.twitter.com/TqXFiso6lk