Les partisans des Capitales doivent attendre

Le premier match de la série demi-finale de la Ligue Can-Am, entre les Capitales de Québec et les Miners de Sussex County, a été remis en raison de la mauvaise température.

Les matchs numéro 1 et 2 seront donc joués jeudi soir et vendredi à Sussex. La série se terminera ensuite à Québec samedi (19h), dimanche (16h) et lundi (19h).

Si la pluie devait faire des siennes encore une fois ce soir, la série serait de nouveau décalée d’une journée.

Les plans de l’entraîneur Patrick Scalabrini ne changent pas en ce qui a trait aux lanceurs partants. C’est donc dire que Lazaro Blanco lancera le premier match, Arik Sikula le deuxième et Karl Gélinas le troisième.

Les billets pour le match prévu vendredi à Québec seront honorés samedi, et ainsi de suite.

La surface du Stade, la meilleure dans la Can-Am

La Ligue Can-Am a profité de la journée de mercredi pour annoncer quelle surface avait été la préférée des joueurs dans la dernière année et sans surprise, celle du Stade Canac, à Québec, a été choisie.

Installée en mai dernier à la suite de plusieurs mois de travaux, la surface synthétique permet aux joueurs d’être assurés que les mauvais bonds ne changeront pas l’allure des parties.

«C’est un gros plus pour nous, ça nous a permis de limiter au minimum le nombre d’erreurs. On a donc pu offrir du jeu de meilleure qualité à nos partisans cette saison», a expliqué Scalabrini, peu surpris de l’honneur réservé à son organisation.

Le resurfaçage du Stade Canac a coûté un peu plus de 3 millions $ et a été orchestré par l’organisme à but non lucratif Complexe Baseball Victoria (CBV).

Ottawa avait remporté le titre au cours des deux dernières saisons.