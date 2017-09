Les Mets remportent un match écourté

Les Phillies de Philadelphie ont entamé une remontée en inscrivant trois points en sixième manche face aux Mets, mais la pluie a forcé les officiels à mettre terme prématurément à la rencontre, mercredi à New York. Les Mets l’ont finalement emporté au compte de 6-3.

Travis d’Arnaud a cogné son 11e circuit de la campagne pour inscrire deux points au tableau, dans la victoire. Nick Williams l’a imité, dans une cause perdante.

La victoire est allée au dossier de Robert Gsellman (6-6), qui a disputé les six manches, pour les favoris locaux. Il a permis deux points mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles.

Nick Pivetta (5-10) a quant à lui donné six points et 10 frappes en lieu sûr.