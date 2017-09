Le parcours de Gabriela Dabrowski se termine aux Internationaux des États-Unis

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière chinoise Yifan Xu se sont inclinées en quart de finale du tournoi de double féminin des Internationaux des États-Unis face aux Tchèques Lucie Safarova et Barbora Strycova, mercredi à New York.

Les troisièmes favorites l’ont emporté en trois manches de 6-3, 2-6 et 6-4, face aux neuvièmes têtes de séries de la compétition.

La rencontre, qui a duré 2 h 10 min, a été chaudement disputée, comme en font foi les 103 points marqués par les deux équipes. Les deux duos ont également vu leurs adversaires enregistrer six bris.

Dabrowski et Xu ont toutefois commis 40 fautes directes, tandis que les gagnantes du jour ont réussi 43 coups gagnants.

Safarova et Strycova affronteront en demi-finale leurs compatriotes Lucie Hradecka et Katerina Siniakova, septièmes favorites.