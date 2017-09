Le pape François soutient la LNH

La nouvelle «Déclaration de principes» de la Ligue nationale de hockey (LNH) et de l’Association des joueurs dévoilée mercredi est endossée par nul autre que le pape François.

La LNH a reçu une lettre du Vatican saluant la nouvelle campagne de la LNH portée par un total de 17 organisations, incluant le meilleur circuit nord-américain de hockey professionnel, le syndicat de ses joueurs, Hockey Canada, la LHJMQ et la Fédération internationale de hockey (IIHF), notamment.

«Il a plu à sa Sainteté le pape François d’apprendre qu’un groupe international d’organisations de hockey a choisi d'adopter formellement la Déclaration de principes qui a émergé de la Conférence globale des sports au service de l’Humanité l’an dernier», était-il écrit dans la lettre signée par le cardinal Pietro Patrolin, secrétaire du Vatican.

«Sa Sainteté croit que ce geste significatif inspirera une plus grande appréciation du rôle pivot joué par les sports et l’esprit sportif dans la poursuite de la réalisation de l’excellence personnelle et de la promotion des valeurs spirituelles du travail d’équipe, de la solidarité et du respect mutuel, tant nécessaires pour la construction d’un monde juste et fraternel pour les générations futures.»

Pat LaFontaine, vice-président du développement du hockey et des affaires communautaires de la LNH, a partagé à New York cette lettre reçue la veille.

«Nous avons le pape et la foi pour soutenir notre initiative, s’est réjoui l’ancienne gloire des Sabres de Buffalo et des Islanders de New York. Assez puissant.»

La campagne a été lancée mercredi et mise sur les valeurs, le plaisir et les leçons de vie pour mieux guider l’encadrement du hockey et amener les jeunes à pratiquer ce sport.

Dans la «Déclaration de principes», les associations ont mentionné que le hockey doit être une expérience familiale agréable et rassembleuse. Elles ont ajouté que ce sport doit accueillir tous ceux qui veulent le pratiquer, quel que soit leur origine, leur sexe, leur statut socio-économique ou leur capacité physique.

L’épineuse question des batailles permises dans le hockey professionnel et dans les ligues junior majeures canadiennes n’a toutefois pas été abordée. Des détails de cette initiative sont disponibles sur le site web thisishockey.org.