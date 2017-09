L'ancien des Blues Noël Picard s'éteint à 78 ans

Les Blues de St. Louis ont annoncé mercredi le décès de leur ancien défenseur québécois Noël Picard, à 78 ans.

Brièvement porte-couleurs des Canadiens de Montréal en 1964-1965, Picard a patrouillé la ligne bleue des Blues de 1967 à 1973 et terminé sa carrière avec 41 rencontres chez les Flames d’Atlanta.

The Blues are saddened to learn of the passing of original Blue Noel Picard, who played for St. Louis from 1967-73. #stlblues pic.twitter.com/jiTzB4V9oZ