La chasse à Tom Brady est ouverte

«Brady, la seule approche, c’est de le frapper! C’est un joueur intelligent qui sait rapidement se départir du ballon, et comme défensive, la chose la plus importante est de ne pas perdre confiance en notre identité. On sait qu’il réalisera de gros jeux. C’est Tom Brady après tout. Mais il faut demeurer ensemble et concentrés sur ce qu’on doit faire», a expliqué le productif secondeur extérieur Justin Houston.