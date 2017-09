Khris Davis fait résonner son bâton

Khris Davis a claqué un circuit en quatrième manche dans une victoire de 3-1 des Athletics aux dépens des Angels de Los Angeles, mercredi à Oakland.

Il s’agit de sa 39e longue balle de la campagne, un sommet dans la Ligue américaine. Le voltigeur a conclu la rencontre avec deux coups sûrs.

Chad Pinder a pour sa part produit un point sur un simple opportun, en plus de croiser le marbre sur une erreur du voltigeur Justin Upton.

Sean Manaea (10-9) a œuvré au monticule pendant six manches, concédant cinq coups sûrs et trois buts sur balles. Chris Hatcher a savouré son premier sauvetage de la campagne.

Dans une cause perdante, Tyler Skaggs (1-5) a donné deux points mérités et cinq coups sûrs en six manches.

Kole Calhoun a produit le seul point des visiteurs sur un triple en huitième manche.