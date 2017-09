Jack Harrison fait la différence en faveur du NYCFC

Jack Harrison a inscrit l’unique but de la rencontre à la 84e minute et le New York City FC a infligé un revers de 1-0 au Sporting de Kansas City mercredi soir, au Yankee Stadium.

Oublié dans le haut de la surface de réparation, l’Anglais a amorti une passe lobée de RJ Allen avec sa poitrine, avant de décocher un tir bas qui a trompé la vigilance du gardien Tim Melia.

Harrison a dominé les deux équipes avec un total de cinq tirs.

Les vainqueurs en ont totalisé 16, dont six ont atteint la cible. Le Sporting n’a cependant cadré qu’une seule de ses 10 frappes en direction du filet de Sean Johnson.

Les favoris locaux, qui devaient se débrouiller sans les services de leur joueur-vedette David Villa, ont contrôlé le ballon pendant 50,6 % de la rencontre, bénéficiant de huit coups de pied de coin.

Les deux formations ont écopé de deux cartons jaunes pour conduite antisportive.