Ehire Adrianza mène les Twins vers la victoire

Ehire Adrianza a cogné une longue balle bonne pour trois points pour aider les Twins du Minnesota à défaire les Rays de Tampa Bay au compte de 10-6, mercredi à St. Petersburg.

Les visiteurs ont ainsi mis fin à une séquence de trois revers, évitant du même coup le balayage face à une formation également impliquée dans la lutte pour une place en éliminatoires.

Adrianza a cogné son deuxième circuit de la saison et seulement son cinquième en carrière, en 210 rencontres. Il était précédé par Robbie Grossman et Chris Gimenez sur les sentiers lors de son coup de canon, en deuxième manche.

Eduardo Escobar s’est également distingué, alors qu’il a placé trois fois la balle en lieu sûr, produit trois points, et touché la plaque deux fois. Brian Dozier a pour sa part ouvert la marque avec sa 29e longue balle de la campagne, dès le tour au bâton initial.

Jorge Polanco, Max Kepler et Grossman ont été à l’origine des autres points des visiteurs.

Lucas Duda a expédié la balle dans les gradins dans une cause perdante, une claque bonne pour trois points. Ses coéquipiers Evan Longoria et Kevin Kiermaier l’ont imité, pour ajouter respectivement un et deux points au tableau.

Les deux partants ont connu des sorties difficiles. Pour les Twins, Aaron Slegers a permis cinq points, autant de coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches, tandis que Blake Snell a fait pire, concédant six points et sept frappes en lieu sûr en quatre manches.

Taylor Rogers (6-3) a mérité la victoire en vertu de son travail parfait en une manche et un tiers. Steve Cishek (3-2) a quant à lui donné trois points en un tiers de manche pour subir le revers.