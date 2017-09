Blue Jays: une dernière face aux Red Sox

Les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston s’affronteront, mercredi, lors du troisième et dernier match de cette série entre les deux équipes au Fenway Park.

Le duel sera présenté à TVA Sports, dès 19h.

La veille les Red Sox (78-61) et les Jays (64-75) se sont livrés un duel de 19 manches à l’avantage de la formation du Massachusetts, 3-2 (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Les Blue Jays avaient remporté le premier match de la série.

Les hommes de John Gibbons ne sont plus dans la course aux séries éliminatoires, étant à 14 matchs de la tête de la section Est de la Ligue américaine détenue par les Red Sox, mais ils pourront certainement jouer les trouble-fêtes.

En effet, les Red Sox sont dans une course à finir avec les Yankees de New York (74-64) pour le championnat de la section Est de l’Américaine. Les Bombardiers du Bronx sont à trois matchs et demi du sommet du classement.

Face aux Red Sox, Gibbons enverra Joe Biagini (3-9) au monticule. Il fera face à Doug Fister (4-7).