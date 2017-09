Alvarez-Golovkin: choc nucléaire

Publié aujourd'hui à 08h52

Mis à jouraujourd'hui à 08h52

Le 16 septembre prochain, au T-Mobile Arena de Las Vegas, aura lieu le combat de l’année entre deux des meilleurs boxeurs livre pour livre de la planète. Le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez (49-1-1, 34 K.-O.) tentera d’arracher les trois ceintures de champion des poids moyens au Kazakh Gennady «GGG» Golovkin (37-0-0, 33 K.-O.).

Alvarez ne sera pas dépaysé puisque c’est à ce même endroit qu’il a coupé en petit morceau une autre grande vedette de la boxe mexicaine, Julio Cesar Chavez fils (50-3-1,32 K-.O.), au mois de mai dernier. J’étais sur place et je vous assure que les partisans de Chavez sont devenus silencieux rapidement. Chavez n’a jamais été compétitif, il n’a pas gagné un round. Le super combat annoncé a finalement été un pétard mouillé.

Golovkin, quant à lui a dû travailler beaucoup plus fort à son dernier combat contre le surprenant Daniel Jacobs (32-2-0, 29 K.-O.). On a eu droit à tout un affrontement.

Qui peut vraiment prédire le résultat de ce combat? Les deux boxeurs sont exceptionnels, talentueux, excitants, coriaces et convaincus qu’ils sont les meilleurs. C’est donc gonflé à bloc, qu’ils se présenteront sur le ring pour donner sans aucun doute un grand spectacle.

Si la magistrale carrière amateur de Golovkin peut être un atout (345 victoires 8 défaites, champion du monde junior et senior, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’Athènes et j’en passe), l’opposition qu’a connue Alvarez depuis ses débuts à quinze ans chez les professionnels semble plus impressionnante. D’ailleurs, sa seule défaite a été contre le légendaire Floyd Mayweather (50-0-0, 27 K.-O.) par décision majoritaire en 2013.

J’avais eu l’occasion d’approcher Golovkin en 2003 au Championnat du monde senior de boxe olympique à Bangkok en Thaïlande lorsqu’il était descendu du podium avec sa médaille d’or au cou. Mon accréditation de journaliste m’avis permis de lui remettre un sac rempli de souvenirs de mon employeur de l’époque Interbox. J’avais bien tenté de communiquer avec lui, mais son unilinguisme et deux imposants gardes du corps en habit cravate avec de gros yeux méchants m’avaient rapidement éloigné. Pas grave, ma carte d’affaires était dans le sac. Seulement ma carte, pas l’affaire. Jamais eu de nouvelles, malheureusement.

Un taureau (Alvarez) et un toréador (Golovkin) vont s’affronter sur le ring dans la ville du divertissement extrême. J’ai l’impression que la finesse de Golovkin fera une différence. J’ai tellement hâte.