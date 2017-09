Alex Avila se lève au bon moment

Alex Avila a produit le point décisif en neuvième manche et les Cubs de Chicago ont défait les Pirates au compte de 1-0, mercredi à Pittsburgh.

Le receveur a frappé un triple au champ droit, poussant Leonys Martin jusqu’à la plaque.

Les vainqueurs n’ont cependant obtenu que trois coups sûrs. Javier Baez et Jon Jay en ont obtenu un chacun.

L’ancien des White Sox de Chicago Jose Quintana a passé six manches sur la butte, allouant six coups sûrs et un but sur balles. Pedro Strop (4-4) a savouré la victoire et Wade Davis a signé son 29e sauvetage de l’année.

Le partant des Pirates Gerrit Cole a été brillant, permettant deux coups sûrs et quatre passes gratuites en huit manches. Daniel Hudson (2-6) a alloué le point de la victoire en neuvième.