Zdeno Chara veut poursuivre sa carrière

Le défenseur Zdeno Chara disputera la dernière des sept saisons prévues à son contrat cette année, et malgré ses 40 ans, le Slovaque n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière à la fin de la campagne.

«Je veux définitivement jouer après cette saison, a révélé le grand défenseur au site CSNNE.com, mardi. C’est difficile de définir [pour combien d’années]. Je veux simplement continuer de jouer. J’adore le hockey. Je veux demeurer avec les Bruins et continuer.»

Le capitaine des Bruins a indiqué que sa passion demeurait intacte, mais a admis que son âge le force à se concentrer sur ses points forts.

«J’aime tout de ce sport. J’aime les sacrifices, j’aime l’entraînement. Il y a tant de positif [de jouer dans la Ligue nationale de hockey].»

«À mon âge, je regarde ce que je peux encore faire, et je suis heure d’être encore là. Je veux simplement continuer à m’améliorer et jouer le plus longtemps possible.»

Malgré son âge, Chara a été le défenseur le plus utilisé avec la formation du Massachusetts au cours de la dernière saison, jouant en moyenne 23 min 19 s par match. Il a cumulé 29 points, dont 10 buts, en 75 parties, en plus de conserver un différentiel de +18.

Chara a pris part à 1350 matchs en carrière, amassant 188 buts et 416 aides pour 604 points, en plus d’écoper de 1779 minutes de pénalité. Il a obtenu le trophée James Norris remis au meilleur arrière du circuit Bettman en 2009.

Il a par ailleurs mis la main sur la coupe Stanley avec les Bruins, en 2011.